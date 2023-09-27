عبر "فيسبوك".. سقوط تاجر ألعاب نارية في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

ضبطت الأجهزة الأمنية عاطل بالإسكندرية، لقيامه بالإتجار في الألعاب النارية والترويج لنشاطه عبر موقع "فيس بوك".

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب، بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت بقيام (عاطل- مقيم بمحافظة القليوبية) بالاتجار في الألعاب النارية، والترويج لنشاطه من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية، وبحوزته (كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام).

وبمواجهته أقر بقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الألعاب النارية وحيازتها.