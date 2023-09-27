الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بذكرى المولد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال الرئيس السيسى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "أهنئ الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تلك الذكرى العطرة التي نستدعي فيها كل معاني الرحمة والمحبة والسلام والهدى، ونستلهم منها الحكمة والموعظة الحسنة التي أرساها نبينا الكريم ودعا إليها فكان الرحمة المهداة والقدوة والمثل".

وتابع الرئيس السيسى فى نص التهنئة: "إنني أدعو الله عز وجل أن يعيد هذا اليوم المبارك بالخير والتوفيق على شعوبنا العربية والإسلامية، وأن يحمي وطننا الغالي من كل سوء وشر.. كل عام وأنتم بخير".