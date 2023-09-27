نواب حماة الوطن يتوافدون على البرلمان لتحرير نماذج تزكية للرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

توافد أعضاء مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، على قاعة البهو الفرعوني للمجلس لتوقيع استمارات تزكية ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وأكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، نائب رئيس حماة الوطن، أن الحزب من أول الأحزاب التي أعلنت عدم الدفع بمرشح للحزب، وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء.

وأشار إلى أن الرئيس قدم تضحيات لأبناء الوطن منذ انحيازه للإرادة الشعبية في 30 يونيو وتحمله كافة المخاطر والتحديات، ومنذ توليه المسئولية في 2014 تحققت إنجازات على أرض الواقع.

وتابع العوضي: المشروعات القومية موجودة تشمل كل محافظات مصر وليس محافظات بعينها، مشيرا إلى الاهتمام الرئاسي بمبادرة حياة كريمة.

ولفت نائب رئيس حزب حماة الوطن، إلى حكمة الرئيس واتخاذ القرارات التي حافظت على الأمن القومي المصري في كافة الاتجاهات الاستراتيجية، مؤكدا أنه نجا بالدولة المصرية وحافظ على الدولة والأمن القومي المصري.

وقال: نؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية قادمة لاستكمال مسيرة العطاء وتجني مصر ثمار ما قدمه.

وهنأ العوضي الرئيس بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، قائلا: كانت أكتوبر مرحلة العبور الأول ونحن في مرحلة العبور الثاني والجمهورية الجديدة.

وعن الأزمة الاقتصادية، أوضح اللواء أحمد العوضي، أنها جاءت الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت كثيرا على أزمة الغذاء في العالم، وليس على مصر وحدها.

وقال: الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للحد من تأثيرها، خاصة على محدودي الدخل مثل زيادة الأجور والمعاشات وتكافل وكرامة، بالإضافة إلى جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي وما يقدمه من دور في مساندة الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية.