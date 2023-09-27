شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالاً بالمولد النبوى الشريف.. البيئة تصنع "عروسة المولد" من مكونات بيئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بالمولد النبوى الشريف بتصنيع "عروسة المولد" والتى تم صناعتها من مكونات صديقة للبيئة، والذى يعد أحد أبرز مظاهر احتفال المصريين ومن أقدم العادات التي ما زالت مستمرة منذ مئات السنين لإدخال البهجة والفرحة علي الأطفال.

قامت الإدارة العامة للثقافة والتوعية بصنع "عروسة المولد" باستخدام خامات غير مكلفة ومتاحة فى المنازل، حيث تم صنعها من عروسة وقماش وورق وكرتون وقارورة مياه كبيرة وسيديهات، وبعض الخامات والمكونات البسيطة وغير المكلفة، وذلك تأكيدًا على مبدأ إعادة تدوير المخلفات حماية للبيئة وصناعة مثل هذه المنتجات، واستخدام الموارد المتاحة في صناعة البهجة.

تأتى تلك الأنشطة فى إطار العمل على رفع الوعي البيئي لدى كافة فئات وشرائح المجتمع بإعادة استخدام المخلفات الورقية والبلاستيكية والكرتونية وتعظيم الاستفادة منها والتوعية بمفهوم إعادة التدوير كأحد الوسائل للحفاظ على البيئة.