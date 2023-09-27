شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال ماكينات حفر الخط الرابع للمترو ونسب تنفيذ المحطات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة النقل تنفيذ الخط الرابع للمترو، والذى يربط مدينة 6 أكتوبر بالجيزة ومحافظة القاهرة، ونشرت الوزارة فيديو يوضح تقدم أعمال المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق ضمن خطة وزارة النقل للتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة.

وأوضح الفيديو أعمال تركيب ماكينتى حفر المترو، وهى ماكينات مملوكة للشركات المصرية التي تنفذ المشروع، وهى من تصنيع شركة ألمانية وتعد أكبر ما انتجت الشركة، حيث يبلغ وزن الماكينة 700 طن تقريبا وبإجمالي طول حوالي 100 متر، ونوع الماكينة Mixshield TBM 06700.

والخط الرابع يمتد بطول 42 كم ويشتمل على 39 محطة ( 37 نفقية + 2 سطحية) ويتم تنفيذه على مرحلتين: المرحلة الأولى الجاري تنفيذها حالياً بمعرفة شركات المقاولات المصرية، تمتد بطول 19 كم وتشتمل على 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية) من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، مروراً بمحطة المتحف المصرى الكبير، ثم ميدان الرماية، ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة، ثم يمتد بعد ذلك حتى محطة الملك الصالح، ثم محطة الفسطاط بمنطقة مصر القديمة.

ويعتبر الخط الرابع لمترو الأنفاق أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، حيث يقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة، ومن المتوقع أن ينقل الخط حوالي 2 مليون راكب يوميا، بعد اكتمال تنفيذ مرحلتيه، كما تحقق المرحلة الأولى منه خدمة تبادل الركاب مع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ، كما تحقق المرحلة الثانية منه تبادل الخدمة مع الخط السادس الجاري دراسته في محطة مجرى العيون.

ويجري حالياً دراسة مد الخط جنوباً لمسافة 4.5 كم سطحياً لخدمة قطاعات مدينة 6 أكتوبر الواقعة جنوب طريق الواحات البحرية، كما يجري أيضاً التنسيق مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) لتوفير تمويل دراسات امتداد الخط حتى العاصمة الإدارية الجديدة.