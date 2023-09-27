شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مياه الشرب بالقاهرة ترفع درجة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن الشركة ربرفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال فصل الشتاء وإعلان حالة الطوارئ بجميع المواقع والمحطات تحسباً لحدوث أى تقلبات جوية.

وأوضح المهندس مصطفى الشيمى، أن الشركة أعدت مسبقاً خطة لتوزيع معدات الشركة وسيارات شفط المياه بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بالقاهرة بجميع الميادين ومواقع تجمع مياه الأمطار، مؤكدا على أن غرفة إدارة الأزمات بالشركة فى حالة انعقاد دائم لضمان التحرك الفورى حال حدوث أى أزمات ناتجة عن التقلبات الجوية.

وأشار رئيس "مياه الشرب بالقاهرة"، إلى أن الشركة تمتلك أسطول كبير من المعدات وسيارات شفط المياه يتم تحريكه على الفور لرفع أى تجمعات للمياه ناتجة عن أعمال الإصلاح والصيانة لخطوط المياه بجميع مناطق القاهرة لتحقيق انسيابية فى حركة المرور بالطرق وعدم تعطيل المركبات أثناء تنفيذ أى أعمال صيانة بالشوارع الرئيسية والميادين.



استعدادات مياه الشرب بالقاهرة



استعدادات مياه الشرب بالقاهرة



استعدادات مياه الشرب بالقاهرة



استعدادات مياه الشرب بالقاهرة



استعدادات مياه الشرب بالقاهرة