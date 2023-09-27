شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تصدر تحذيرا مهما حول عدوى الحصبة لطلاب المدارس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن الحصبة هى عدوى تصيب الإنسان نتيجة التعرض لفيروس حيث يعيش الفيروس فى الأنسجة المخاطية الموجودة فى الأنف والحلق وينتشر الفيروس عن طريق الهواء عند التواصل مع الشخص المصاب وحذرة أطفال المدارس من العدوى.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن فيروس الحصبة معدى جدا ويجب الحصول على اللقاح الخاص به مشيرة إلى أن التطعيم هو الطريقة الوحيدة للوقاية من الحصبة الألمانى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: يمكن انتقال فيروس الحصبة إلى الجسم عن طريق الاتصال المباشر والملامسة والسعال والعطس ومخالطة شخص مصاب.

وتابعت : تتمثل أعراض الحصبة بارتفاع فى درجة الحرارة وانتشار الطفح الجلدى بعد 10 إلى 12 دقيقة من يوم التعرض للفيروس وتستمر من 7 إلى 4 أيام وتتمثل الأعراض فى سيلان الأنف واحمرار العينين والسعال والبقع البيضاء داخل الخدين فى المراحل الأولية.