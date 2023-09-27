شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بحرارة الجو غدا وطقس شديد السخونة وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 36 درجة والان مع تفاصيل الخبر
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا شبورة مائية قد تكون كثيفة صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، خاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى الجنوب وعلى حلايب وشلاتين.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غد، الخميس: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة.
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