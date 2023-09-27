شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تشن حملات لرفع الإشغالت بمحيط المدارس استعدادا للعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد محافظة القاهرة لاستقبال العام الدراسى الجديد، من خلال تجهيز المدارس وصيانتها وتنفيذ حملات إزالة للإشغالات والتعديات على حرم المدارس، وفى سياق ذلك تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود أحياء المنطقة في اتخاذ الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد، ورفع كفاءة جميع المدارس لتهيئة المُناخ المناسب والجيد لأبنائنا الطلاب طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن مدارس المنطقة الجنوبية أتمت استعداداتها لاستقبال للعام الدراسي الجديد 2023/2024 بتوفير جميع الإمكانات والسبل للطلبة والطالبات وكذلك الاهتمام بالبيئة المحيطة كزيادة المساحات الخضراء، والتعاون لرفع مستوى النظافة والإنارة داخل وخارج المدارس مع الحملات المكثفة لرفع الإشغالات حيث تم تشكيل لجان للمرور على جميع المدارس والتأكد من جاهزيتها.

واستمرارا لحملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط المدارس والشوارع المؤدية اليها استعداد للعام الدراسي الجديد، قامت الأجهزة التنفيذية لحي حلوان بتكليف من اللواء حسام طوبار، رئيس حي حلوان والأجهزة المعنيه بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط المدارس والشوارع المؤدية إليها بنطاق الحي لتوفير بيئة آمنه وملائمة للطلاب واستهدفت الحملة رفع كفاءة النظافة وتقليم الاشجار ورفع الاشغالات وازالة كشك بالطوب بجوار مدرسة رفاعي الطهطاوي بمجاورة 10 ومحيط مدرسة صلاح سالم ومدرسة حلوان الرسمية للغات ومدرسة مصطفي محمود بمنطقة عرب غنيم والمدرسة الثانوية الصناعية الميكانيكية ومدرسة رستم ومدرسة علي بن أبي طالب بحلوان.

ونفذ الدكتور طارق بحيرى رئيس حي المعادي ومحمود عبدالرازق مدير عام الإدارة التعليمية والأجهزة المعنية من الحي ومن الإدارة التعليمية جولة للمرور على المدارس استعداد للعام الدراسي الجديد وتضمن المرور، ومدرسة محمد فريد الابتدائية، ومدرسة مصطفي كامل الابتدائية، ومدرسة ملحق حدائق المعادي الرسمية، ومدرسة الشهيد طيار هشام ممدوح الإعدادية بنين، كما تم تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الاشغالات بمحيط المدارس والشوارع المؤدية اليها بنطاق الحي لتوفير بيئة أمنه وملائمة للطلاب واستهدفت الحملة رفع كفاءة النظافة وتقليم الاشجار ورفع الاشغالات استعدادا للعام الدراسي .

وتكثيفا للجهود المبذولة من قبل الأجهزة التنفيذية بالأحياء لاستعادة المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطني الحي وبمتابعة اللواء عمروعيسوي رئيس حي المعصرة قامت إدارة الحدائق والتشجير بحملة تقليم الاشجار وقص الاسوار وتطهير الجور بمدرسة الزهراء الابتدائيه منطقة وادي حوف كما تم تقليم الاشجار وقص الأشجار، وتطهير الجور بحديقة شارع [ 3 ] منطقة وادي حوف، وتحسين المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة، وتوفير متنفس طبيعي لمواطني حي المعصرة والطلبة.

وبالتعاون مع إدارة الإشغالات قامت الاجهزة التنفيذية بحي المعصره بحملة مكبرة لرفع الإشغالات من محيط مدرسة عمار بن ياسر ومدرسة ابو بكر الصديق ومدرسة خديجه بنت خويلد ومدرسة الشهيد أحمد إبراهيم، وتم رفع إشغالات محيطة بالمدارس، وأسفرت الحملة عن رفع عدد من الإشغالات والتعديات الموجود بالطريق العام، وتم إيداعها بمخازن الحي وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك لعودة الانضباط لشوارع العاصمة.