التحقيقات في وفاة شاب بأكتوبر: جرعة مخدرة السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بأكتوبر، التحقيق في مصرع شاب إثر تعاطيه جرعة مخدرات في أكتوبر.

وأوضحت التحقيقات، أن الشاب تناول جرعة مخدرات زائدة، وتبين بعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

البداية عندما تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على شاب في أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على الجثة، وتبين من خلال المعاينة والمناظرة، أن الوفاة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا توجد أي إصابات ظاهرية بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.