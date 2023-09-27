الارشيف / أخبار مصر

التحقيقات في وفاة شاب بأكتوبر: جرعة مخدرة السبب

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
تجري النيابة العامة بأكتوبر، التحقيق في مصرع شاب إثر تعاطيه جرعة مخدرات في أكتوبر.
وأوضحت التحقيقات، أن الشاب تناول جرعة مخدرات زائدة، وتبين بعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.
البداية عندما تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على شاب في أكتوبر.
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على الجثة، وتبين من خلال المعاينة والمناظرة، أن الوفاة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا توجد أي إصابات ظاهرية بها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا