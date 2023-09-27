طعنة بالفخذ.. عاطل ينهي حياة صاحب محل بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أنهى عاطل، حياة مالك محل في الإسكندرية، بطعنات متفرقة بالجسم بسبب خلافات بينهما.

تبلغ لقسم شرطة مينا البصل بمديرية أمن الإسكندرية بحدوث مشاجرة بدائرة القسم ووجود متوفى.

بالفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من (طرف أول "مالك محل "له معلومات جنائية" - مصاب بجرح طعني بالفخذ الأيمن ووفاته متأثراً بإصابته، طرف ثان "عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بجوار المحل الخاص بالمتوفى) لخلافات الجيرة قام على إثرها الثاني بالتعدي على الأول بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.