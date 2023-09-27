زميلها ضربها بالنار.. التحقيق في مقتل موظفة داخل جامعة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في مقتل موظفة بطلق ناري، على يد أحد الأشخاص، داخل مبنى كلية الآثار بجامعة القاهرة.

وانتقل فريق من النيابة العامة، إلى مبنى كلية الآثار بجامعة القاهرة لإجراء المعاينات اللازمة للحادث، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم.

وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان، وتبين التقاطها صورًا للأحداث حتى لحظة هروب المتهم من مبنى رعاية الشباب بالكلية.

البداية عندما تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من قسم شرطة الجيزة، يفيد ببلاغ من إدارة جامعة القاهرة بقيام موظف بالجامعة بدخول مبنى رعاية الشباب التابع لكلية الآثار، وإطلاق أعيرة نارية على إحدى الموظفات أدت لوفاتها وفر هاربًا، وتولت النيابة التحقيق.

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مصدر: موظف أطلق النار على زميلته داخل جامعة القاهرة

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