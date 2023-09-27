ضبط موظفة ومزارع هاربين من 78 حكم قضائي بإجمالي 71 سنة سجن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين.

وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط (مزارع- مقيم بدائرة مركز شرطة أهناسيا ببني سويف) هارب من تنفيذ 40 حكم حبس جزئي في قضايا (إيصالات أمانة) والمقضي عليه فيها بالحبس " 39 سنة".

وضبطت أجهزة الأمن (موظفة - مقيمة بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة) مطلوب التنفيذ عليها في 38 حكم حبس جزئي في قضايا "إيصالات أمانة" بإجمالي مدد حبس 32 سنة وشهرين وكفالة مالية.

بمواجهة المتهمان بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.