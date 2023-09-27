ضبط 1.5 طن ألبان مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (صاحب مصنع لفرم وتعبئة الأجبان - كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لحيازته كميات كبيرة من الأجبان مجهولة المصدر.
وعُثر بداخل المصنع على (كمية من "مصنعات الألبان" أجبان وزنت 1.440 طن "منتج نهائي - مواد خام - بدون بيانات" – 2 ماكينة "فرم - لحام " – ميزان - كمية من العبوات الفارغة).
وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع "مصنعات الألبان" الأجبان وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.