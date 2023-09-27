"العمل" تنظم ندوة للتوعية بالمساواة بين الجنسين في الوادي الجديد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، أن مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد، نظمت ندوة للتوعية بالتنسيق بين وحدة المساواة بين الجنسين، ومكتب عمل الراشدة.

وجاءت الندوة بعنوان (المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إقتصادياً والقضاء على التمييز والعنف ضدد المرأة)، بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية الراشدة، لعدد 18 عامل.

وأوضح أحمد حسين طليب، مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، أنه جرى تنظيم ندوة توعية فى إطار السعى نحو تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة الذي يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وأكد طليب أن، الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية قدرات المرأة؛ لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، وريادة الأعمال، وتقلد المناصب الرئيسية في الهيئات العامة والشركات.

وأشار مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، أن ذلك يكون من خلال تهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة وتوسيع قدراتها على الاختيار، ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضد المرأة أو التي تضر بها، سواء في المجال العام أو داخل الأسرة.

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