رئيس شباب النواب: المصريين بالخارج حريصون على رد الجميل للرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي

وقع الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على استمارة تزكية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن ذلك يأتي ردا للجميل الذي قدمه للدولة المصرية واستكمال لمسيرة البناء والتنمية والاستقرار التى شهدتها مصر.

وقال رئيس لجنة الشباب، ورئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه كان المسئول عن حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى الخارج خلال انتخابات 2014 و2018، ويعلم مدى تقدير جموع المصريين من العاملين بالخارج للدور الكبير الذي قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي للدولة المصرية، مؤكدا أن توقيعه على توكيل التزكية لترشح الرئيس يأتى لجني ثمار التنمية التى تمت على ارض مصر، رغم الصعوبات العديدة التى نعترف بها ولكننا بإذن الله لدينا ثقة كبيرة فى القيادة السياسية لجني تلك الثمار.

ولفت إلى أن المصريين بالخارج ينتظرون موعد الانتخابات للخروج بأعداد كبيرة فهم دائما يتقدمون الصفوف فى كافة الاستحقاقات الدستورية ويحرصون على تلبية نداء الوطن بالمشاركة فى الانتخابات، ردا لجميل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه على تواصل مستمر مع رؤساء الجاليات وأبناء الجالية المصرية بالخارج والذين عبروا جميعا عن تقديرهم للإنجازات التى حققها الرئيس السيسي، وسيشاهد الجميع خروجهم للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس السيسي.

وتابع: حضر لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى الإسماعيلية أمس وكذلك شارك فى لقاءه فى احتفالية المولد النبوي اليوم، وكان الرئيس يتحدث للمصريين كما عونا من قلبه وطالب الجميع بتحري الصدق وهذا ليس بغريب على قيادة وطنية فهو رجل صادق شريف كاد أن يضحي بحياته من اجل بلده لذلك لابد من الرد الجميل له فما فعله من أجل مصر بمثابة إعجاز وليس انجاز وما تحقق لم يتحقق خلال 100 عام.