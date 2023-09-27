شكرا لقرائتكم خبر عن 17 خطوة فارقة فى إدارة منظومة المخلفات بمصر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهتم الحكومة بتنفيذ عدد من الخطوات الفارقة حظي بها القطاع البيئي في مصر في ، وجاء على رأسها مشكلة المخلفات التي دائما ماتؤرق المجتمع، حيث تم تهيئة المناخ الداعم لتنفيذ منظومة المخلفات.

خلال هذا التقرير سنرصد بعض هذه الخطوات التى ساعدت على تحويل محنة المخلفات لمنحة تنموية استثمارية

1- تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إدارة المخلفات، وتحويل المخلفات لطاقة.

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‏2- تقديم الدعم الفني وحزمة من الحوافز لتتوسع مصر في هذا المجال لتحقيق أقصى استفادة من المخلفات، وتقليل المرفوضات قدر الإمكان، والحد من الانبعاثات الملوثة الناتجة عن الإدارة غير السليمة للمخلفات، تلك التي تساهم في زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري.

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‏3- تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية منها مشروع محطة تحويل المخلفات لطاقة بمنطقة أبي رواش بمحافظة الجيزة، بتكلفة استثمارية 120 مليون دولار، لإنتاج طاقة كهربائية 30 ميجاوات/ساعة.

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‏4- الاستفادة من المخلفات الزراعية، و التوسع في إنشاء وحدات لإنتاج الغاز الحيوي من مخلفات حيوية بخلاف المخلفات الآدمية والحيوانية، حيث بلغ إجمالي ما تم تنفيذه 1843 وحدة تنتج 1.9 مليون م3 من الغاز الحيوي سنويا تعادل 65000 اسطوانة بوتاجاز وتعالج 49000 طن من المخلفات الحيوية، كما تنتج 48500 طن من السماد الحيوي تكفي لتسميد 6000 فدان، يستفيد منها 9000 مواطن.

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‏ 5- إنشاء 31 شركة ناشئة وخلق 72 فرصة عمل مباشرة و93 فرصة عمل غير مباشرة.

6- إصدار القانون رقم (202) لعام 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات.

7- إصدار قرار مجلس الوزراء رقم (41) لعام 2019 بشأن تحديد قيمة التعريفة للكهرباء المتولدة من المخلفات.

8- تشجيع الشركات الوطنية على الدخول فى التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة، بإجمالي حجم استثمارات يتراوح ما بين 340 ــ 400 مليون دولار أمريكي خاصة بالمرحلة الأولى.

9- اصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون رقم 202 لسنة 2020 في شأن إدارة تنظيم المخلفات خلال عام 2022 ضمن البرنامج الثالث للمنظومة الخاص بالدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية، والذى يعد نقطة فارقة في التنفيذ الفعلي للمنظومة.

10-تسجيل أكثر من 4200 شخص على مستوى الجمهورية بتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني لتسجيل العاملين في مجال إعادة تدوير المخلفات حتى الآن، ضمن جهود دمج القطاع غير الرسمي في مجال المخلفات.

11-التعاقد مع جهات استشارية لمراجعة واعتماد التصميمات الهندسية والإشراف على تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وتم تسليم 9 مواقع لمحطات وسيطة ثابتة، ويجري تنفيذ 5 محطات أخرى.

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12-الانتهاء من توريد معدات لـ 12 محطة وسيطة متحركة بمحافظات الإسماعيلية، القاهرة، دمياط، مطروح، الجيزة، شمال سيناء، والقليوبية، وتم تسليم 18 مدفنا صحيا تشمل مدافن بالفرافرة والخارجة والداخلة بالوادى الجديد ومدافن سنور وسمسطا ببني سويف، وكوم أوشيم ويوسف الصديق بالفيوم، وكفر داود بالمنوفية، وبدر بالبحيرة، ودار السلام بسوهاج، والمدامود بالأقصر، وشرم الشيخ بجنوب سيناء، ومطروح بمرسى مطروح، وشبرامنت بالجيزة، وأدفو بأسوان، ومرسى علم بالبحر الأحمر، وبلبيس بالشرقية، والسويس.

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13-يجري حاليا تنفيذ 4 مدافن صحية، وتم الانتهاء من تنفيذ 3 مصانع تدوير والبدء في تنفيذ مصنع تدوير (قويسنا)، ويجري العمل على تأهيل 4 خطوط بجنوب سيناء.

14- التخلص من نحو 1000 طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة المتراكمة بالموانئ ومخازن وزارة الزراعة منذ أكثر من 30 سنة، والتخلص الآمن من 1005 أطنان من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية.

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‏15- الانتهاء من التقرير النهائي لبرنامج الرصد العالمي للملوثات العضوية الثابتة GMP2 بقياس الديوكسينات والفيورنات وبعض الملوثات العضوية الثابتة الجديدة في المياه والهواء وألبان الأمهات، ولأول مرة تم قياسه فى الأسماك، حيث انخفضت تركيزات الملوثات العضوية الثابتة عن عام 2012 .

16-إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتم توقيع مذكرة تفاهم لإقامة مشروع لتصنيع بدائل البلاستيك من الحجر الجيري باستثمارات للمشروع بقيمة 50 مليون دولار لتعزيز تحول مصر نحو اقتصاد أخضر مُستدام.

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17- ‏تم تنفيذ عدد من حملات التوعية والأنشطة لتهيئة المجتمع المصري للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ضمن حملة "اتحضر للأخضر".