رئيس سياحة النواب الأسبق يكشف لمصراوي: القاهرة ستتحول لمقصد سياحي لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أكد عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة السابق لمجلس النواب، إنه مع نقل جميع الوزارات للمباني الجديدة لها بالعاصمة بالإدارية، سيكون هناك مباني كثيرة خالية بالقاهرة، وهو ما يعني تحويل القاهرة إلى مقصد سياحي قائم بذاته.

وأضاف "صدقي" في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": يوجد من هذه الوزارات مباني تاريخية، سيتم العمل على ترميمها خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس لجنة السياحة السابق لمجلس النواب، إلى أن هذه المباني سيكون لها تصور بحيث تتحول إلى فنادق ومتاحف، مثل مبنى مجمع التحرير الذي يُخطط له أن يكون فندق عالمي.

وأوضح صدقي، أن القاهرة بها العديد من المقومات والأماكن السياحية والأثرية بالقاهرة الكبري ومن ضمنها القاهرة التاريخية والخديوية، وما بها من مباني تراثية.

ولفت إلى أنه، سيتم تحويل بعض المباني إلى مزارات، ومشروعات سياحية أو فنادق؛ لزيادة عدد الليالي السياحية للسائحين وجعلها مقصدًا سياحيًا قائمًا بذاته.

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