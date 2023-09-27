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وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات بتعيين قيادات جامعية جديدة

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القاهرة - سامية سيد -  

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

 

ـ الدكتور مصطفى يوسف مصطفى النجار رئيسًا لجامعة مطروح.

 

ـ الدكتور أحمد عكاوي عبدالعزيز أحمد رئيسًا لجامعة جنوب الوادي.

 

ـ الدكتور حازم إبراهيم مصطفى صالح نائبًا لرئيس جامعة المنوفية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

 

ـ الدكتور محمد كمال خلاف خليفة عميدًا لكلية الآثار جامعة الفيوم.

 

ـ الدكتور محمد حماد هندي مطر عميدًا لكلية التربية جامعة بني سويف.

 

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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