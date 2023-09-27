شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة استراتيجية بين القاهرة وموسكو.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها شراكة استراتيجية بين القاهرة وموسكو.. الرئيس السيسى يستقبل أمين مجلس الأمن الروسى.. ويثمن مسيرة التعاون الثنائى بين البلدين.. وباتروشيف: روسيا تولى أهمية لترسيخ العلاقات مع مصر.

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