شكرا لقرائتكم خبر عن "السلع التموينية": تتعاقد على شراء 170 ألف طن قمح مستورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية على شراء 170 ألف طن قمح مستورد منها كمية 60 ألف طن قمح روماني ، وأن فترة الشحن من 10 إلى 20 نوفمبر 2023 ، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية مشيرة إلى أن الكمية تتضمن أيضا 110 آلاف طن قمح روماني وبلغاري فترة شحن من 21 إلى 30 نوفمبر 2023.

على جانب أخر أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإتخاذ إجراءات الإعلان عن إستيراد كمية 200 ألف طن سكر خام وذلك من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية وشركات البنجر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية “شركة الفيوم لصناعة السكر وشركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر وشركة الدلتا للسكر وشركة النوبارية للسكر “ وذلك بخلاف الكميات التي تم إستيرادها وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأرصدة الإستراتيجية من السلع الأساسية بألا تقل عن 6 أشهر.