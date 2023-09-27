وزير العمل يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قدم حسن شحاتة، وزير العمل، التهنئة إلى الشعب المصري الكريم والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال شحاتة، في بيان صحفي، (أدعو الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى على مصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية بالخير والبركات).

وأكد وزير العمل، على تجديده العهد ببذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل استكمال بناء الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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