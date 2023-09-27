"بتخونيني يا سمية".. شخص يمزق طليقته بسكين أمام مصنع بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ساعات عصيبة تشهدها محافظة الجيزة مسجلة جريمتي قتل بطريقة بشعة بدافع الانتقام لفشل الارتباط عاطفيا.

ظهر الأربعاء أمطر موظف سابق زميلته بـ٦ رصاصات داخل مكتب رعاية الشباب بكلية الآثار جامعة القاهرة بسبب تقدمه للزواج منها ورفضه من قبل الأسرة.

حي العمرانية شهد جريمة قتل مؤسفة حين مزق شخص طليقته أمام المصنع محل عملها بسبب الشك في سلوكها.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها ضباط المباحث بينت مقتل عاملة تدعى "سمية 35 سنة" طعنا بسكين على يد طليقها.

حسب التحريات انتظر المتهم خروج الضحية من المصنع واعتدى عليها بسكين أمام المارة بسبب شكه في وجود علاقة بينها وبين مالك المصنع.

بتقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.