شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية المحلية" تكشف لـ"التاسعة" تفاصيل المواعيد الشتوية لغلق المحال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تطبيق قرار فتح وغلق المحال والمولات التجارية، طبقا للمواعيد الشتوية ابتداء من يوم الجمعة 29 سبتمبر الجاري، مفيدا بأنه سيتم فتح جميع المحال التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات من 7 صباحا إلى 10 مساءً عدا الخميس والجمعة تمتد ساعة إضافية.

وأضاف الدكتور خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، بالنسبة للمطاعم والكافيهات الفتح سيكون من الساعة 5 صباحا والغلق 12 منتصف الليل في الشتاء ويومي والخميس والجمعة والاجازات والأعياد الغلق 1 صباحا، لافتا إلى أن خدمة التوصيل للمنازل تعمل على مدار 24 صيفا وشتاءً.

وأشار الدكتور خالد قاسم، إلى أنه بالنسبة للورش مواعيد الفتح من 8 صباحا والغلق 6 مساء في توقيتات الشتاء، موضحا أنه يستثنى من القرار محال السوبر ماركت والبقالة والصيدليات وأسواق الجملة نظرا لطبيعتها الخاصة وساعاتها ممتدة.