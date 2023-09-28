شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الخميس 28/9/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:19 ص

موعد صلاة الظهر 12:46 ص

موعد صلاة العصر 11: 4

موعد صلاة المغرب 6:46 م

موعد صلاة العشاء 8:03

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:23 ص

موعد صلاة الظهر 12:50

موعد صلاة العصر 4:16

موعد صلاة المغرب 6:50 م

موعد صلاة العشاء 8:08 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:15

موعد صلاة الظهر 12:41 م

موعد صلاة العصر 4:07 م

موعد صلاة المغرب 6:42 م

موعد صلاة العشاء 7:59 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:08

وقت صلاة الظهر 12:33

موعد صلاة العصر 3:59 م

وقت صلاة المغرب 6:35 م

وقت صلاة العشاء 7:49 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:16 ص

موعد صلاة الظهر 12:40 ص

موعد صلاة العصر 05: 4

موعد صلاة المغرب 6:41 م

موعد صلاة العشاء 7:54