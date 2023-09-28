العمل: تسليم عقود عمل لذوى الهمم بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، عن تسليم مديرية العمل بمحافظة أسوان 7 عقود عمل لشباب ذوي همم من أبناء المحافظة.

أضافت العمل في بيان، أن ذلك للعمل بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، فى إطار سعى المديرية لتوفير فرص عمل لتلك الفئة تنفيذاً لاحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة، والذى نصت أحكامه على تعيين 5 % من إجمالي عمال الشركات التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر.

وأوضح فوزي صابر، مدير مديرية العمل بأسوان، أن أجهزة المديرية من التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل كلفت بمتابعة تلك الفرص التي يتم توفيرها لذوى الهمم، والتأكد من حصولهم على كافة مستحقاتهم وحقوقهم فى العمل داخل الشركات الموفرة لتلك الفرص.

وأكد صابر، اهتمام المديرية بملف ذوي الهمم الذى يأتى على أولويات الملفات التي توليها الوزارة اهتماماً بالغاً.

وأشار مدير مديرية العمل بأسوان إلى، أن الشباب ذوي الهمم قدموا الشكر والتقدير للوزارة والمديرية على توفيرها لتلك الفرص، وتقديم الدعم لهم فى شتى المجالات .

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