شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف وسفير مصر لدى موسكو يفتتحان معرضاً للصور والوثائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والسفير المصري لدى روسيا الاتحادية نزيه النجاري يوم 25 سبتمبر الجاري معرض الصور والوثائق التاريخية بمناسبة الاحتفال بمرور ثمانين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

أكد وزير الخارجية الروسي في كلمته على العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا والممتدة منذ أكثر من ثمانين عاماً، مبرزاً التعاون المشترك بين البلدين خلال بناء السد العالي، مشيراً إلى أن علاقات البلدين دائماً ما اتسمت بالاحترام المتبادل والحرص على تحقيق المصالح المشتركة.

من جانبه، أكد سفير مصر أن العلاقة بين البلدين علاقة ذات أبعاد متنوعة وتعود جذورها إلى عقود عدة، إلى جانب ما شهدته من تطورات مهمة خلال السنوات الأخيرة، مستعرضاً أبرز محطات التعاون خلال العقود الماضية. كما نوه السفير المصري بأن هذا التعاون لا يقتصر على الشقين السياسي والاقتصادي فحسب، وإنما يمتد إلى مختلف القطاعات الثقافية والإنسانية بين الشعبين المصري والروسي.

جانب من المعرض