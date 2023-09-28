العمل تطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة الصحة المهنية بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة المنوفية ندوة للتوعية فى إطار مبادرة (سلامتك تهمنا)؛ لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.

أضافت العمل في بيان صحفي، أن ذلك جاء بمقر شركة ايجيبت للملابس الطبية، بمشاركة 41 شركة من شركات منطقة عمل السادات، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وأوضحت الوزارة أن، الندوة تناولت الندوة مجموعة من المحاضرات العلمية حول دور السلامة فى الحفاظ على الأفراد والممتلكات وحمايتهم من المخاطر.

وأوضح سعد عبد الحميد، مدير مديرية العمل بالمنوفية، أن فعاليات الندوة تضمنت عرض أفلام تسجيلية لحالات عملية للحوادث الجسيمة وكيفية التعامل معها، والوقاية منها.

وأفاد عبد الحميد، أنه ألقى كلمة فى الندوة قدم خلالها الشكر والتقدير للشركة المستضيفة على حرصها لنشر ثقافة السلامة وجميع الشركات التى شاركت فى هذه الندوة، ودعاهم للاستفادة والتطبيق داخل شركاتهم؛ حفاظا على سلامة الجميع، وتوخى الحذر واتخاذ كل الإجراءات اللازمة حفاظاً على العامل والمصنع فى آن واحد.

وأشار مدير مديرية العمل بالمنوفية، أن المديرية ومكاتبها مستعدة لدعم العمال والشركات وإرشادهم دائماً.

وأكد، على ضرورة تواجد حقيقى وملموس للسلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأن حياة العامل المصرى لا تقدر بثمن ويجب الحفاظ عليها وأن نكثف جميعاً جهودنا لذلك.

وشدد عبد الحميد على، ضرورة إعداد منظومة للسلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، فضلاً عن التوعية بكل مخاطر بيئة العمل الفيزيائية و الميكانيكية والبيولوجية والسلبية، والتعريف بكيفية إعداد خطة طوارئ للتصرف في أي حالة طوارىء تتعرض لها المنشأة.