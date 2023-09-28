شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح بتوصيل مرافق للمبانى القديمة فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح وحدات الإدارة المحلية والمراكز التكنولوجية بمراكز وأحياء محافظة الجيزة، العديد من الخدمات للمواطنين، منها خدمة استخراج رخصة توصيل مرافق (مياه – كهرباء – صرف صحي – غاز طبيعي) للمباني القديمة، وذلك بإحضار المستندات والأوراق التالية:

-صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب (الأصل للاطلاع).

-صورة المستند الدال على ملكية العقار أو عقد الإيجار (الأصل للاطلاع).

-صورة رخصة المباني (مع الاطلاع على الأصل).

-كشف مشتملات.

-خطاب من الإدارة الزراعية بعدم وجود مخالفات (في حالة إقامة العقار على أرض زراعية).

-حكم نهائي بالبراءة إذا كان المبنى محررا عنه محضر بالمخالفة.

-تقرير من مهندس استشاري يفيد صلاحية العقار من الناحية الإنشائية لتوصيل المرافق إليه.

وشهدت محافظة الجيزة إنشاء 18 مركزا تكنولوجيا بالأحياء والمراكز والمدن، في كلا من (العجوزة، والدقي، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وجنوب الجيزة، وكرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس)، علاوة على المركز التكنولوجي الجديد بالمنطقة الصناعية والاستثمارية.

وتتيح المراكز التكنولوجية خدمات (طلب ترخيص بالهدم غير الآيلة للسقوط، طلب الترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي، تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، الاستعلام عن موقف الرخصة، طلب نقل رخصة محل تجاري أو صناعي، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، طلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة، طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل، طلب قيد اتحاد شاغلين، صورة طبق الأصل من قرار هدم، طلب تجديد رخصة مصعد، طلب رخصة تشغيل مصعد، طلب تصالح على مخالفة، طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه).