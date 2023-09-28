شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يستعرض اليوم تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تستعرض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الخميس، فى مؤتمر صحفى بمقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية برئاسة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل المتعلقة باستعدادات الوزارة للعام الدراسى الجديد 2023 ,2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .