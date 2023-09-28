شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات غدا وعقوبات للمخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بدء التطبيق الفعلى للمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال والمولات التجارية، والمقرر له غدا الجمعة الموافق 29 سبتمبر الجارى، يتساءل البعض عن عقوبة مخالفة المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية وفقًا للقرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 لوزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

وزارة التنمية المحلية أوضحت عقوبة مخالفة المواعيد الشتوية، حيث تبدأ بإنذار كتابى لكل من يخالف القرار ويتم متابعته لمدة 15 يوما، وفى حال تكرار المخالفة يتم توقيع عقوبة الغلق لمدة شهر وعدم فتح المحل أو المقهى إلا بتصريح كتابى من المركز التكنولوجى للتراخيص.

وفى حال مخالفة المواعيد المقررة للفتح والغلق يتم إلغاء الترخيص، مؤكدة أنه تم خلال الأيام الماضية عمل حملة توعية لأصحاب المحال والمقاهى والمولات بموعد بدء تطبيق المواعيد الشتوية، وتحذيرهم من مخالفة المواعيد، حيث سيتعرضون للعقوبات المقررة.





وفيما يلى المواعيد الشتوية لغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم:

2. يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء.

3. فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل.

4. استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

5. فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً

6. استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

7. تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

8. مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

9. يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.