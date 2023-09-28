شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات: التزام هيئة التدريس والمعاونة بالتواجد من اليوم الأول للدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأربعاء، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقدم المجلس التهنئة للدكتور ناصر خميس بركات الجيزاوي لتعيينه رئيسًا لجامعة بنها، والدكتور حمدان ربيع عطية المتولي لتعيينه رئيسًا لجامعة دمياط، والدكتور أشرف محمد أحمد حنيجل لتعيينه رئيسًا لجامعة السويس، والدكتور مصطفى يوسف النجار لتعيينه رئيسًا لجامعة مطروح، والدكتور أحمد عكاويعبدالعزيز لتعيينه رئيسًا لجامعة جنوب الوادي، متمنيا لسيادتهم التوفيق والسداد.

ووجه الوزير بضرورة استعداد كافة الجامعات لبدء العام الدراسي 2023-2024، وتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، وكذلك جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، والتأكيد على اتباع كافة معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية؛ لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

كما وجه الوزير بالتزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، كما وجه بسرعة إعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الدراسي الجديد؛ لضمان انتظام الدراسة بكافة الكليات.

كما وجه الوزير بجاهزية كافة المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة طبية متميزة للطلاب، وتواجد أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد 2024/2023.