"كسرت الخزنة وخت اللي فيها".. لغز سرقة مبلغ مالي من داخل مدرسة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات سرقة مبلغ مالي من داخل مدرسة في الجيزة.

تبلغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من مدير وشريك مدرسة كائنة بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل خزينة مكتب الحسابات بالمدرسة.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حداد له معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة عن طريق تسلق سور المدرسة والدلوف للمكتب محل البلاغ عن طريق الشباك الألوميتال وكسر الخزينة باستخدام (صاروخ كهربائي- أجنة حديدية- عتلة حديدية)، وأرشد عن المبلغ المستولى عليه والأدوات المستخدمة.

وبتطوير مناقشته أرشد عن مبلغ مالي قام بسرقته من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بأسلوب التسلق.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.