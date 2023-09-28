ليلة سقوط عصابة الهواتف المحمول في المنيرة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كُللت جهود إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي بالإيقاع بتشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة في المنيرة الغربية.

معلومات وردت أكدتها تحريات العقيد محمد ربيع مفتش مباحث فرقة إمبابة والمنيرة الغربية بتكوين عاطلين لهما معلومات جنائية شتكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة مستخدمين دراجة نارية.

بتقنين الإجراءات تمكن الرائد مصطفى الدكر رئيس مباحث المنيرة الغربية من ضبطهما والدراجة النارية، واعترفا بارتكاب 12 واقعة وأرشدا عن المسروقات لدى عملائهما سيىء النية (ثلاثة ملاك فاترينات لبيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة إمبابة).

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إلى النيابة العامة للتحقيق.