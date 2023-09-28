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بينها 7 قضايا تهريب بضائع أجنبية.. جهود قطاع أمن المنافذ في 24 ساعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 7قضايا(بضائع أجنبية الصنع).

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 46 قضية أبرزها (انتهاء فترة التصريح - دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائي)، وتحرير 2158 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 298 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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