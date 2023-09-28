25 نائبا يزكون ترشح حازم عمر للانتخابات الرئاسية 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية للشعب الجمهوري، أن 25 نائبا وقعوا اليوم نماذج تزكية المرشح لحازم عمر رئيس الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال أبو هميلة، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، عقب توقيع نموذج تزكية المرشح، إن باقي الـ28 عضوا سيصلون اليوم للتوقيع لـ "عمر".

وأضاف: منذ عام 2014 وحتى الآن يتم بناء الدولة من جديد وكنا كحزب ومازلنا ندعمها، ولكن في ظل الدستور نحاول إثبات أن هناك ديمقراطية وتداولا للسلطة.

وتابع: هناك عوامل جعلتنا ندفع برئيس الحزب كمرشح منها أننا أصبح لنا أمانات في جميع المحافظات ومكاتب بلغت الـ200 في المدن والمراكز وأصبح لنا قاعدة شعبية تساند مرشحنا.

وأوضح رئيس "برلمانية الشعب الجمهوري" أن الدولة أعطت قوة للأحزاب منذ بدء الحوار الوطني الذين يشاركون فيه بقوة.

واستطرد: الحوار الوطني أعطانا الأمل في الدفع بمرشح وأن نزاحم على منصب رفيع مثل منصب رئيس الجمهورية خاصة وأن الضمانات متوفرة وأعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات وتشمل الشفافية وحرية إدلاء الناخب بصوته.

وأكد أن المنافسة في الانتخابات ستكون شرسة لأنها أمام رئيس الجمهورية الذي يملك إنجازات معروفة للجميع.

واختتم: السيسي له تاريخ ناصع ونجتهد لأن يكون لنا مكانة في الحياة السياسية.