شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محطات الصعيد بالخط الثانى للقطار السريع.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وينشر الخليج 365 صورا لأعمال إنشاء الخط الثانى للقطار السريع، وتنفيذ مساره من أكتوبر حتى أبو سمبل، وبدء إنشاء المحطات السريعة والإقليمية بطول الخط، حيث يضم الخط الثانى 36 محطة ( 9 سريعة + 27 إقليمية ) " العياط - الفيوم/ بني سويف – الفشن – العدوة – بنى مزار – سمالوط – المنيا – ابوقرقاص – ملوى - ديروط – القوصية – منفلوط – أسيوط – ابوتيج - الغنايم – طهطا - سوهاج – جرجا - أبيدوس – فرشوط - نجح حمادى – دشنا – قنا – قوص – الأقصر– أرمنت – إسنا –السباعية – إدفو – كلابشة – دراو - أسوان الجديدة – مطار أسوان – ميديكوم – توشكى – أبو سمبل).
ووجه الفريق كامل الوزير بأن يتم دراسة الحركة المرورية وطرق الوصول لمحطة "سمالوط"، كما وجه بأن تكون محطة الفيوم/ بنى سويف محطة خاصة من حيث المداخل وأن يكون المداخل من الجهتين لخدمة محافظتى بنى سويف والفيوم، مؤكدا أنه روعي أن تكون موقع المحطات بصفة عامة قريب من الطرق والاماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل، لخدمة سكان محافظات الصعيد، وايضا أن تكون جميع طرق الاقتراب للمحطات حرة وتخدم جميع اتجاهات الحركة المرورية، وذلك تيسيرا على المسافرين للوصول إلى المحطات من كل الاتجاهات ومن جميع المدن والقرى القريبة.
ويتم ربط الخط الثانى للقطار السريع مع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع العين السخنة / مطروح عند حدائق أكتوبر، والتى ستكون محطة تبادلية بين الخطين، حيث سيكون مرور قطارات الخط الأول فى هذه المحطة سطحى والخط الثانى علوى كما سيربط مع الخط الثالث للقطار في محطة المنيا .
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