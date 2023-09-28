شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محطات الصعيد بالخط الثانى للقطار السريع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع، وذلك بالتزامن مع تنفيذ الخط الأول من شبكة القطارات السريعة التي تنفذها مصر، حيث يبلغ طول الخط الثانى من شبكة القطار الكهربائى السريع "أكتوبر /أسوان/ابوسمبل" 1100 كم.

وينشر الخليج 365 صورا لأعمال إنشاء الخط الثانى للقطار السريع، وتنفيذ مساره من أكتوبر حتى أبو سمبل، وبدء إنشاء المحطات السريعة والإقليمية بطول الخط، حيث يضم الخط الثانى 36 محطة ( 9 سريعة + 27 إقليمية ) " العياط - الفيوم/ بني سويف – الفشن – العدوة – بنى مزار – سمالوط – المنيا – ابوقرقاص – ملوى - ديروط – القوصية – منفلوط – أسيوط – ابوتيج - الغنايم – طهطا - سوهاج – جرجا - أبيدوس – فرشوط - نجح حمادى – دشنا – قنا – قوص – الأقصر– أرمنت – إسنا –السباعية – إدفو – كلابشة – دراو - أسوان الجديدة – مطار أسوان – ميديكوم – توشكى – أبو سمبل).

ووجه الفريق كامل الوزير بأن يتم دراسة الحركة المرورية وطرق الوصول لمحطة "سمالوط"، كما وجه بأن تكون محطة الفيوم/ بنى سويف محطة خاصة من حيث المداخل وأن يكون المداخل من الجهتين لخدمة محافظتى بنى سويف والفيوم، مؤكدا أنه روعي أن تكون موقع المحطات بصفة عامة قريب من الطرق والاماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل، لخدمة سكان محافظات الصعيد، وايضا أن تكون جميع طرق الاقتراب للمحطات حرة وتخدم جميع اتجاهات الحركة المرورية، وذلك تيسيرا على المسافرين للوصول إلى المحطات من كل الاتجاهات ومن جميع المدن والقرى القريبة.

ويتم ربط الخط الثانى للقطار السريع مع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع العين السخنة / مطروح عند حدائق أكتوبر، والتى ستكون محطة تبادلية بين الخطين، حيث سيكون مرور قطارات الخط الأول فى هذه المحطة سطحى والخط الثانى علوى كما سيربط مع الخط الثالث للقطار في محطة المنيا .

جدير بالذكر أن شبكة القطار الكهربائى السريع الجاري انشائها مكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالى أطوال حوالى 2000 كم منها حوالى 1400 كم لخدمة الصعيد وذلك بالتوازى مع التطوير الجارى لشبكة السكك الحديدية القائمة حالياً بطول 10آلاف كم ويبلغ طول الخط الثاني من الشبكة (اكتوبر / اسوان /ابوسمبل ) 1100 كم ويشتمل على (36 ) محطة وعدد واحد مركزاً للتحكم والسيطرة وورشة واحدة لاعمال العمرة الرئيسية والجسيمة بالاضافة الي عدد 3 نقاط للصيانة والتخزين تقع في مناطق (اسوان – ابو سمبل – سفاجا) وأن السرعة التصميمية للشبكة 250 كم / س والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ س والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة وقطارات نقل البضائع 120 كم / ساعة، وأن عدد القطارات الكهربائية السريعة بهذا الخط من المقرر أن تصل إلى 20 قطاراً، والقطارات الكهربائية الإقليمية 48 قطاراً بسرعة 160 كم /س، و 20 جرار لنقل البضائع لضمان تحقيق أكبر عائد مالى يغطى مصروفات التشغيل والصيانة فيما بعد مضيفاً أن الهدف من تنويع الوحدات المتحركة (سريعة وإقليمية) هو توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل، مع تقديم خدمة متميزة.