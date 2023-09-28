شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: بدء العام الدراسى أهم أسباب وقف جدول تخفيف الأحمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن من أهم أسباب وقف جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي لمدة ساعة واحدة يومياً لخفض الضغط على شبكة الغاز نتيجة نقص الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء، هو بدء العام الدراسي الجديد السبت المقبل.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن قرار وقت تخفيف الأحمال غدا الجمعة ياتى فى إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد ، موضحاً أن الحكومة حريصة على تأمين التغذية الكهربائية للمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية.

وقال المصدر، إنه من المتوقع أن تتراجع القدرات التى يلجأ مركز التحكم القومى لفصلها عن المشتركين لتخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء نتيجة نقص الوقود، إلى 800 ميجا وات اليوم الخميس تمهيدا لوقف جدول تخفيف الاحمال غدا.

وأشار المصدر إلى أن هناك نسيق تام مع وزارة البترول لسرعة الانتهاء من تطبيق جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي على المواطنين بسبب نقص الوقود حتى أكتوبر المقبل، موكدا أن استمرار ارتفاع الاحمال على الشبكة وراء عدم توقف جدول التخفيف.