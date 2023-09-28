شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير الآن، إلى أجواء حارة على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد.

وقالت إنه ️طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة، فإن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، مشيرة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت الهيئة أن يشهد اليوم شبورة مائية قد تكون كثيفة صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، خاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى الجنوب وعلى حلايب وشلاتين.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة.