شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: تقسيم المصروفات الدراسية على 3 أقساط خلال العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك مدارس توجه الطلاب لشراء الزى المدرسى من أماكن بعينها بشكل يمثل احتكار وتم تحديد مواصفات للزى المدرسى حتى لا يتغير بشكل سنوى، مشددا على أن ما يهم الوزارة هو حماية الطلاب مع التزام التلميذ بمواصفات الزى.

ولفت إلى أن المادة المتعلقة بالزي المدرسي متواجدة بالقرار الوزاري 194، موضحا أن هناك مدارس تغير الزي المدرسي كل عام لذا الوزارة حرصت علي وضع مادة بالقرار الوزارى لالزام المدارس بمواصفات الزي المدرسي ، مؤكدا أن هناك مواصفات للزي المدرسي وليس هناك زي موحد .

وعن مصروفات المدارس قال الوزير إنه تم الإعلان عن أنه سيتم تقسيط المصروفات الدراسية 3 أقساط بالمدارس الرسمية وقسطين أو ثلاثة بالمدارس الخاصة والدولية.

وقال إن ما أثير حول ام تكون كلية التربية لمدة 3 سنوات + سنة رابعة عمليا فى المدارس، مغلوطة، متابعا: السنة الرابعة للطالب الخريج من كليات التربية تزيد عمليا فى التدريب بالمدارس والجرعة التدريب العملى التى يتلقاها الطالب فى التدريب الميدانى.

وأكد حجازي أن الوزارة حريصة على فرض الرقابة على جميع المدارس الخاصة للتأكد من تنفيذ تعليمات الوزارة فيما يخص التزامها بالمصروفات المدرسية، مضيفا أن هناك لجان متابعة تعمل بآليات مختلفة تماما وسيتم تطبيق نظام الزيارات المفاجئة للمدارس الخاصة لمتابعة الوضع على ارض الواقع وضبط اي مخالفات تتم سواء في المصروفات أو غيرها، موضحا أنه يحق لولي الأمر تقديم شكاوى للمديريات والادارات التعليمية أو بالوزارة نفسها ضد أى مدرسة تفرض زيادات غير قانونية في المصروفات ومخالفات أخرى.

وأعلن إنشاء مدرسة العباقرة فى القاهرة الجديدة، على أن تضم الطلاب المتفوقين بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بعد صدور قرار بها، قائلا: سوف يلتحق بها الطلاب الصفوة في المستوى التعليمي

وتحدث الوزير خلال المؤتمر الصحفي عن المدارس الرسمية الدولية، قائلا: تمنح شهادة دولية وبها آليات مطورة جدا للتعلم حيث يستطيع الطالب إنهاء واجباته أثناء تواجده بالمدرسة حيث يمتد اليوم الدراسى لنهاية اليوم، كما سيتم إطلاق دورى المدارس لاكتشاف الموهوبين رياضيا.

وأشار الوزير إلى أنه تم توفير مواد تعليمية وتربوية على موقع الوزارة يستطيع الطالب أن يدخل ويقوم بتحويلها وسوف تغنى الطلاب عن أى مصادر أخرى وبها كل الشرح الوفير وتدريبات وامتحانات قصيرة يجاوبها الطالب كما أن هناك بنوك الأسئلة لطلاب الثانوية العامة والصفين الأول والثانى الثانوى، موضحا أن المواد التعليمية للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوى.