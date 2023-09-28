شكرا لقرائتكم خبر عن كيف قضت مبادرة 100 مليون صحة على فيروس سى في مصر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت مصر نجاحا كبيرا فى ملف القضاء على فيروس سى، وقد نجحت في علاج أكثر من 4 ملايين مريض بالفيروس وفحص 63 مليون مواطن للكشف عن المرض، ضمن حملة 100 مليون صحة.

الخليج 365 يستعرض أهم المعلومات الخاصة بالقضاء على الإصابات الكبيرة وانتشار عدوى فيروس سى:

1- نسبة انتشار الفيروسات الكبدية فى مصر بلغت عام 2008 كانت نحو 14.7% بين الفئة العمرية من 15 إلى 59 عاماً.

2- فى عام 2015 انخفض معدل انتشار الفيروسات الكبدية عامة إلى 10%، بعدما تم الإعلان عن مبادرة القضاء على فيروس سي بتكليف مباشر من الرئيس السيسي.

3- انخفضت نسبة انتشار فيروس التهاب الكبد سى إلى نحو 7% بسبب التدابير الاحترازية والوقائية والعلاجية التى تم اتخاذها، خلال الأعوام الأولى لإطلاق الحملة.

4- فى عام 2018، ومع الدعم غير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسى بهدف إنهاء معاناة أكباد المصريين من هذا الوباء، تم إطلاق مبادرة رئاسية شاملة تحمل شعار «100 مليون صحة»، وبدأ أكبر مسح صحى للكشف عن المرض وعلاجه بالمجان، وتم فحص نحو 63 مليون شخص.

5- خفض معدلات حالات الإصابة المؤكدة بالفيروسات الكبدية إلى 6%.

6- انخفض معدل انتشار فيروس سى إلى 3.2% فى عام 2020.

7- تم توفير العلاج ومستلزمات الفحص مجانا فى 170 مركزا لعلاج الفيروسات الكبدية، على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

8- نجحت المبادرة بالعلاج المكثف للمرضى المصابين، فى الوصول إلى معدلات إصابة أقل من المعدلات العالمية من مرضى الفيروس، حيث انخفضت النسبة إلى 0.38% عام 2022.