شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة تستقر فى الأسواق والأوكرانى يسجل 9800 جنيه للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذرة الصفراء اليوم استقرارًا فى الأسواق المحلية ليسجل كل من الطن البرازيلى 10 آلاف و 800 جنيه، نفس السعر، والأوكرانى 9 آلاف و 800 جنيه.

وأوضح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.

وأكد القصير أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.

يشار إلى أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي مشيرًا إلى أنه خلال الفترة من 25/8/2023 حتى 7/9/2023تم الإفراج عن 276 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 116 مليون دولار.

وشمل الإفراج الأخير نحو 253 ألف طن من الذرة بحوالي 91 مليون دولار وحوالي 23 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 17 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 8مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من " 16 أكتوبر 2022 حتى 7 سبتمبر " 7.6 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.6 مليار دولار .