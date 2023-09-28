شكرا لقرائتكم خبر عن هل جرعة واحدة من المضاد الحيوى تكفى لوقف أعراض المرض؟ هيئة الدواء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية إنه من الخطأ استخدام جرعة واحدة فقط من المضاد الحيوي كافئ لتوقف لتوقف الأعراض​.

وأضافت هيئة الدواء أن استخدام جرعة واحدة فقط من المضاد الحيوي يتيح الفرصة لظهور بكتيريا مقاومة له؛ وبالتالي المضاد الحيوي هيكون بلا تأثير إذا كان هناك حاجة لاستخدامه فيما بعد. ​

وتابعت : ​البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تحدث نتيجة للاستخدام الخاطىء أو المفرط للمضادات الحيوية، مشيرة إلي أنه بفضل الوعى يمكنا أن نقلل من قدرة البكتيريا على مقاومة المضادات الحيوية.​