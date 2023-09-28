شكرا لقرائتكم خبر عن طقس شديد الحرارة غدا وشبورة مائية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غد الجمعة، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا شبورة مائية من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى الجنوب وعلى حلايب وشلاتين.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.