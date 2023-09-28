ليلة دموية في القاهرة الكبرى.. قصة مقتل 3 سيدات رفضن "علاقات عاطفية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

شهدت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 3 جرائم بشعة راح ضحيتها 3 سيدات، الأولى قتلت برصاص زميل رغب في الارتباط بها، والثانية قتلت بالخرطوش من خطيبها السابق، والثالثة قتلها طليقها بدعوى الشك في سلوكها رغم انتها علاقتهما.

يستعرض "الخليج 365" كواليس الجرائم الثلاثة في التقرير التالي..

جريمة هزت جامعة القاهرة

الثانية عشرة والنصف من ظهر أمس الأربعاء سُمع دوي إطلاق نار داخل جامعة القاهرة غرب محافظة الجيزة.

أطلق موظف بإحدى الكليات بجامعة القاهرة الكائنة بمحافظة الجيزة أعيرة نارية تجاه موظفة بكلية أخرى بذات الجامعة باستخدام سلاح ناري حال تواجدها بمحل عملها مما أسفر عن وفاتها.

دلت التحريات أمكن تحديد مكان تواجد المذكور "بمحافظة مطروح"، وحال قيام القوات باستهدافه قام بالانتحار بإطلاق عيار ناري على نفسه من نفس السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وفي أقل من ١٠ ساعات، توصلت قوات الشرطة إلى مكان هروب المتهم بقتل موظفة داخل كلية الآثار جامعة القاهرة رميا بالرصاص وتبين أنه أقدم على التخلص من حياته تاركا رسالة بأن الضحية "دمرت حياتي".

شيماء ضحية بخرطوش خطيبها السابق

ما إن ابتعدت "شيماء. ع" بضعة مترات عن مقرعملها بمنطقة عمارات العبور بمصر الجديدة، حتى فاجئها ظهور خطيبها السابق، ليدخلا في مشادة كلامية انتهت بفاجعة.

منذ انفصال الشابة البالغة من العمر 24 عامًا عن خطيبها بسبب خلافات بينهما، ظل يطاردها محاولًا الرجوع إليها، تشير التحريات إلى أن المتهم حاول التوود إليه فرفضته، فبدأ في تهديدها وملاحقتها "مش هسيبك لحد غيري".

السادسة مساء أمس الأربعاء، قطع الشاب طريق خطيبته السابقة، هددها بالموت فأشهر سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش" في وجهها أمام المارة، أصرت على موقفها فأطلقها صوبها عيارًا ناريًا فسقطت على الأرض غارقة في دمائها، بحسب أقوال شهود العيان في التحقيقات.

تمكن الأهالي من الإمساك بالشاب، وأصابه أحدهم بطلق ناري، ثم أبلغوا الشرطة التي تحفظت عليها بأحد مستشفيات مدينة نصر لحين تلقي العلاج وخضوعه للتحقيقات.

قتل طليقته بسكين

شهد حي العمرانية جريمة قتل مؤسفة حين مزق شخص طليقته أمام المصنع محل عملها بسبب الشك في سلوكها.

بينت جهود البحث والتحري مقتل عاملة تدعى "سمية" 35 سنة طعنا بسكين على يد طليقها.

دلت التحريات أن المتهم انتظر خروج الضحية من المصنع واعتدى عليها بسكين أمام المارة بسبب شكه في وجود علاقة بينها وبين مالك المصنع.

بتقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وإحالته للنيابة التي أمرت بحبسه.