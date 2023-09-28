دمه اتصفى على الكورنيش.. طالب ضحية صراع بالرصاص على تجارة الممنوعات بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على عصابة تخصصت في تجارة المخدرات إثر قيامهم بفتح النيران على الأهالي لحماية تجارتهم ما أسفر عن مقتل طالب بكفر الشيخ.

تبلغ لقسم شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ بتاريخ 26 الجاري من أحد المستشفيات باستقبالها (طالب - مقيم بدائرة القسم) مصاب بعيار ناري بالرقبة وذلك حال تواجده أمام أحد المقاهي الكائن بدائرة القسم ، وتوفي أثناء علاجه.

بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة يضم ( 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") وأنه حال تواجدهم بإحدى المراكب النيلية الصغيرة بمياه نهر النيل قام أحدهم بإطلاق عدة أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه المواطنين بكورنيش النيل بدائرة القسم، مما أدى لإصابة المجني عليه ووفاته.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختبائهم وتم ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية "المستخدمة في الواقعة " - 2 خزينة بندقية خرطوش - طبنجة مطموسة الأرقام – عدد من الطلقات النارية -كمية من مخدر الهيروين) .. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقيام أحدهم بإطلاق الأعيرة النارية تجاه المواطنين بطريقة عشوائية لإرهابهم لحماية نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.