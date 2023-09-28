حريق هائل في مخزن أخشاب بالوراق..والدفع بـ4 سيرات إطفاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يجابه رجال الحماية المدنية نيران مخزن أخشاب بمنطقة الوراق شمال الجيزة، الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بقرية طناش.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع العميد محمد سلامة مأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب حريق فى مخزن خشب مقام على أرض فضاء، ويعمل رجال الدفاع المدني على محاصرة مصدر النيران دون وقوع خسائر في الأرواح.