ندوة تثقيفية للضباط بكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

نظمت كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة ندوة تثقيفية للضباط المتدربين بعنوان (دوائر الأمن القومي المصري) حاضر فيها اللواء أركان حرب دكتورسمير فرج "الخبير العسكري والاستراتيجي ومحافظ الأقصر السابق"، استعرض خلالها أطر التوعية بالمخاطر والتحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وأشاد خلال الندوة بدور الأجهزة الأمنية فى مواجهة كافة الحروب غير النمطية والشائعات باعتبارها جرائم تهدد الأمن القومي، وتعوق حركة البناء والاستقرار مع التأكيد على ضرورة رفع الوعي لدى الشباب وأطياف المجتمع بما يحاط من أخطار حول تلك الحروب التي يتم توظيف التكنولوجيا الحديثة فيها لتفكيك واستهداف الدول.

ووجه الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل أكاديمية الشرطة (كلية التدريب والتنمية) في تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والثقافية لدى أعضاء هيئة الشرطة.

ولاقت فعاليات الندوة استحسان وإشادة من الحضور مع موضوعات الندوة من خلال أسئلتهم واستفساراتهم التي تؤكد وعيهم وحرصهم على تدعيم دورهم في حماية أمن وطنهم.