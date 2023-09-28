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اندلاع حريق في مخزن علف مواشي بأبو النمرس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق بكمية علف مواشي على قطعة أرض فضاء مركز أبو النمرس جنوب الجيزة، اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بقرية شبرامنت.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب حريق بقطعة أرض فضاء تحوي كمية من علف الماشية، ويعمل رجال الدفاع المدني على محاصرة مصدر النيران وتقليل حجم الخسائر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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