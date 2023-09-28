بينها "تليفون ونظارة وسلم".. تحديد 15 رمزًا للمرشحين في الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا بتحديد الرموز الانتخابية للمرشحين، كما حددت الهيئة قواعد تخصيصها للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك في قرار الهيئة المنشور بالجريدة الرسمية رقم 19 لسنة 2023 بتحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها للمرشحين بـ الانتخابات الرئاسية 2024.

نصت المادة الأولى على أنه "لكل طالب ترشح لم يتم استبعاده لأي سبب من الأسباب اختيار رمز انتخابي مـن بـين الرموز المدرجة اسمًا وشكلًا بالجدول المرفق، وفقًا لأسبقية تقديم طلب الترشح".

فى حالة عدم قيام أحد طالبي الترشح باختيار رمزه الانتخابي وفقًا للمادة السابقة، تقوم الهيئة بتعيين رمزًا انتخابيًا له من بين الرموز المتاحة، وهي 15 رمز (نجمة، وشمس، وأسد، وحصان، ونسر، وديك، وميزان، وطائرة، وساعة يد، ونخلة، ومركب، ومظلة، وتليفون، ونظارة، وسلم).